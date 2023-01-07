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По Гуляйполю на Запоріжжі окупанти завдали близько 220 влучань снарядами

Київ • УНН

 • 551898 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Зафіксовано понад двісті ворожих влучань по Гуляйполю на Запоріжжі. Росіяни впродовж доби росіяни гатили з танків, мінометів та застосовували реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє МВС, передає УНН.

По Гуляйполю на Запоріжжі окупанти завдали близько 220 влучань снарядами

Цитата

«Близько 220 влучань ворожих снарядів по Гуляйполю за добу на Запоріжжі», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Гуляйполі впродовж доби росіяни гатили з танків, мінометів, застосовували реактивні системи залпового вогню, зафіксовано понад двісті влучань. Пошкоджено як житловий фонд, так і місцеву цивільну інфраструктуру.

Також повідомляється, що поліція зареєструвала 13 повідомлень про зруйновані домівки в населених пунктах Пологівського та Василівського району, також пошкоджені складські приміщення та магазини.

«Під ворожим вогнем опинилися Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Степногірськ, Павлівка, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове», - зазначається в повідомленні.

Скоєні військовими рф злочини задокументовані правоохоронцями в рамках ст. 438 КК України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження.

Доповнення

Кількість обстрілів в Запорізькій області зросла останні декілька днів. 5 січня зранку відбувався обстріл Степногірської громади, в результаті якого двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення.

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