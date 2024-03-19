По данным Госдепа россия выпустила по Украине минимум 10 северокорейских ракет

Чон Пак, высокопоставленный чиновник США, занимающийся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте, заявила о по меньшей мере 10 случаях использования северокорейских ракет на поле боя в Украине. Об этом она сообщила в интервью Голосу Америки, передает УНН.

КНДР продает оружие рф, чтобы россия осуществляла незаконное жестокое нападение на Украину, убивала украинцев, разрушала украинскую инфраструктуру и просто уничтожала жизнь. Нас это очень беспокоит. Было не менее 10 случаев применения ракет КНДР на поле боя. Итак, нас очень беспокоит то, что это означает для распространения оружия в будущем, и как это ухудшает ситуацию. - сказала Чон Пак.

Детали

Пак выразила глубокую обеспокоенность из-за укрепления связей между Россией, постоянным членом Совета Безопасности ООН, и КНДР.

В частности, в понедельник Соединенные Штаты объявили, что Северная Корея отправила в РФ по меньшей мере 10 000 контейнеров с военными боеприпасами в поддержку ее войны в Украине.

Мы знаем, что было не менее 10 000 контейнеров, которые отправились из КНДР в Россию. И КНДР делает это не бесплатно. Почти наверняка есть вещи, которые КНДР хочет взамен. И мы обеспокоены тем, что может произойти на другой стороне. Мы также обеспокоены тем, чему может научиться КНДР использование Россией этого оружия и баллистических ракет на поле боя, и как это может подбодрить и/или помочь КНДР еще больше продвигать свою программу вооружения. - сказала Пак.

Кроме того, обеспокоенность в Госдепе вызывает и инцидент в понедельник, когда Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в море, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул, где он участвовал в Саммите за демократию, организованном президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.

Несмотря на озвученные "печальные" и "тревожные" события, Пак выразила уверенность, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не планирует нападать на союзников Вашингтона, Южную Корею и Японию.

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