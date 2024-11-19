По 2,28 млн гривен в год на одного депутата: Рада утвердила смету на 2025 год
Киев • УНН
Верховная Рада утвердила смету на 2025 год с расходами 2,28 млн грн на одного депутата. Это на 650 тыс. грн больше, чем в 2024 году.
Парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год, по которой норма расходов на одного депутата в следующем году составит почти 2,28 млн гривен, что почти на 650 тыс. гривен больше, чем в 2024 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и проект постановления №12218.
Детали
"12218 - смета ВРУ на 2025 (240)", - сообщил Железняк.
Согласно смете, норма расходов на одного депутата в 2025 году составит 2 млн 279 тыс. 550 гривен. В частности, из них:
- 90 тыс. гривен - для компенсации стоимости проезда по территории Украины, которые ежемесячно выдаются народному депутату в течение всего срока выполнения депутатских полномочий;
- 1 млн 591 тыс. 516 гривен (132 626 гривен в месяц) - фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата;
- 350 тыс. 133,7 гривен - начисления на оплату труда помощников-консультантов народного депутата;
- 8 тыс. гривен - оплата командировок помощников депутатов в избирательные округа;
- 2 тыс. гривен - возмещение расходов на оплату содержания помещений в избирательных округах;
- 670 гривен - возмещение расходов, связанных с организацией и проведением встреч народного депутата с избирателями;
- 237,9 тыс. гривен - средства для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера.
Кроме того, Управлению делами Аппарата Верховной Рады запланировано финансирование в объеме 3 млрд 139 млн 284,2 тыс. гривен, из которых - 1,68 млрд пойдет на осуществление законотворческой деятельности. На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады заложили 1 млрд 374 млн 228,7 тыс. гривен.
На освещение деятельности Верховной Рады через средства телевидения и радиовещания и финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины" - 78 млн 299,5 тыс. гривен.
Дополнение
Норма расходов на одного депутата в 2024 году составляет 1 млн 632 тыс. 339 гривен, что на 647 тыс. 210,5 гривен меньше, чем планируется в 2025 году.
Финансирование Управления делами Аппарата Верховной Рады в этом году было предусмотрено на уровне 2 млрд 953,6 млн гривен, что на 185 млн 684,1 тыс. гривен меньше, чем планируется в следующем году.
Напомним
Верховная рада сегодня, 19 ноября, проголосовала во втором чтении за проект государственного бюджета Украины на следующий 2025 год.