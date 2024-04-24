Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

Платежная компания Block Джека Дорси переключила свое внимание с разработки чипов на разработку полной системы майнинга биткойнов, передает УНН со ссылкой на Сryptonews.

В недавней публикации в блоге Block обнародовал свое достижение в разработке отдельного тринанометрового (3 нм) чипа для майнинга биткойнов и сообщил, что сейчас он сотрудничает с ведущей мировой литейной фабрикой по производству полупроводников, чтобы завершить дизайн чипа.

Однако майнинговый проект компании не ограничивается разработкой микросхем. Он планирует расширить свои усилия, чтобы также включить системный дизайн.

"Мы потратили много времени на разговоры со многими майнерами биткойнов, чтобы определить проблемы, с которыми сталкиваются операторы майнинга", - говорится в сообщении.

"Основываясь на этом понимании и в соответствии с нашей целью поддержки децентрализации майнинга, мы планируем предложить как отдельный чип для майнинга, так и полную систему майнинга нашей собственной разработки".

Беспокойство относительно стабильности сети и уязвимости аппаратного обеспечения давно мучают биткоин-сообщество.

Чипы ASIC, которые используются в майнинговых установках, преимущественно производятся в Китае, стране, которая демонстрирует враждебное отношение к сектору криптовалют.

Инициатива Джека Дорси Block направлена на децентрализацию поставок оборудования для майнинга и распределение хешрейта, который служит мерой конкуренции в отрасли и сложности майнинга.

Одним из главных препятствий, которое пытается преодолеть Block, является ограниченная доступность и высокая стоимость установок для майнинга.

Кроме того, компания стремится улучшить пользовательский опыт и надежность операций добычи, решая общие проблемы, такие как рассеивание тепла и создание шума.

Хотя в объявлении нет конкретных деталей относительно системы майнинга, Дорси ранее упоминал о возможности "системы майнинга биткойнов на основе специального кремния".

Он также отметил необходимость большей вертикальной интеграции и диверсификации кремниевого дизайна, который, по его мнению, сейчас сосредоточен несколькими компаниями.

Последнее событие произошло вскоре после последнего халвинга биткойнов, который недавно произошел и уменьшил выпуск новых биткойнов вдвое.

Видение Дорси доступного майнинга выходит за рамки создания новых биткойнов, добавляет издание.