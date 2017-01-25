Планета могла бы погибнуть в результате ядерного взрыва 22 года назад - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В этот день 22 года назад мир находился на грани ядерной войны. Об этом напомнили в "Голосе Америки", передает УНН.
Отмечается, что 25 января 1995 г. с территории Норвегии для исследования северного сияния в районе Шпицбергена (архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане - ред.) был запущена метеорологическая ракета.
Предварительно правительство Норвегии предупредило о готовящемся запуске правительства 30 государств, в том числе и россиян. Однако информация по неизвестной причине не дошла до последних.
Радиолокационные станции в России зафиксировали ракету, таким образом российские военные сначала подумали, что это американская баллистическая ракета, способная нанести ядерный удар, которая движется на Москву.
Позже решили, что это "крылатая ракета", запущенная субмариной США, чтобы уничтожить российские системы предупреждения о ракетном нападении.
О ситуации сообщили президенту РФ Борису Ельцину, который приказал приготовиться к нанесению ответного удара по США.
Фактически в течение около 5 минут решалась судьба планеты.
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Между тем метеорологическая ракета продолжала полет до Шпицбергена. И российские военные поняли, что неправильно расценивали ситуацию.
Об инциденте сразу сообщили СМИ США и европейских стран, однако в России об этом рассказали только через несколько недель спустя.
Интересно, что в русскоязычной Википедии пока нет статьи, в которой бы говорилось об этом случае.
Добавляется также, что до этого США и СССР трижды были на грани широкомасштабной ядерной войны из-за различных ошибок и сбоев - в 1979, 1980, 1983 гг.
Как сообщал УНН, в конгрессе США внесли предложение запретить Д.Трампу первым применять ядерное оружие.