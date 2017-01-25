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Планета могла б загинути в результаті ядерного вибуху 22 року тому - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13186 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Цього дня 22 роки тому світ перебував на межі ядерної війни. Про це нагадали в "Голосі Америки", передає УНН.

Зазначається, що 25 січня 1995 року з території Норвегії для дослідження північного сяйва в районі Шпіцбергена (архіпелаг, розташований у Північному Льодовитому океані – ред.) було запущено метеорологічну ракету.

Попередньо уряд Норвегії попередив про запланований запуск уряди 30 держав, зокрема і російський. Однак інформація з невідомої причини не дійшла до останніх.

Радіолокаційні станції в Росії зафіксували ракету, таким чином російські військові спочатку подумали, що це американська балістична ракета, яка здатна нанести ядерну атаку, рухається на Москву.

Пізніше було вирішено, що це “крилата ракета”, запущена субмариною США, аби знищити російські системи попередження про ракетні напади.

Про ситуацію повідомили президенту РФ Борису Єльцину, який наказав приготуватися до нанесенню відповідного удару по США.

Фактично протягом близько 5 хвилин вирішувалася доля планети.

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Тим часом метеорологічна ракета продовжувала політ до Шпіцбергена. І російські військові зрозуміли, що неправильно розцінювали ситуацію.

Про інцидент одразу повідомили ЗМІ США та європейських країн, однак в Росії про це розказали лише через кілька тижнів потому.

Цікаво, що в російськомовній Вікіпедії досі немає статі, в якій би йшлося про цей випадок.

Додається також, що до цього США й СРСР тричі були на грані широкомасштабної ядерної війни через різноманітні помилки і збої – в 1979, 1980, 1983.

Як повідомляв УНН, у конгресі США внесли пропозицію заборонити Д.Трампу першим застосовувати ядерну зброю.

Українські Національні Новини

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