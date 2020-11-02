Полузащитник сборной Украины оформил победный гол в поединке чемпионата Греции

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В восьмом туре греческой Суперлиги "АЕК" полузащитника сборной Украины Евгения Шахова на своем стадионе принимал ФК "ОФИ", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Украинский футболист вышел в стартовом составе хозяев, провел на поле полный матч и стал его героем. На 74-й минуте именно удар украинца принес его команде победу со счетом 2:1.

Сейчас, имея в активе 13 очков, “АЕК” занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Добавим, что в этом сезоне Шахов провел за свой клуб девять поединков и забил один мяч.

Украинские Национальные Новости

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