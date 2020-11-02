Півзахисник збірної України оформив переможний гол у поєдинку чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У восьмому турі грецької Суперліги “АЕК” півзахисника національної збірної України Євгена Шахова на своєму стадіоні приймав ФК “ОФІ”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Український футболіст вийшов у стартовому складі господарів, провів на полі повний матч та став його героєм. На 74-й хвилині саме удар українця приніс його команді перемогу з рахунком 2:1.
Наразі, маючи в активі 13 очок, “АЕК” посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції.
Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів за свій клуб дев’ять поєдинків і забив один м’яч.