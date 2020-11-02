Півзахисник збірної України оформив переможний гол у поєдинку чемпіонату Греції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У восьмому турі грецької Суперліги “АЕК” півзахисника національної збірної України Євгена Шахова на своєму стадіоні приймав ФК “ОФІ”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Український футболіст вийшов у стартовому складі господарів, провів на полі повний матч та став його героєм. На 74-й хвилині саме удар українця приніс його команді перемогу з рахунком 2:1.

Наразі, маючи в активі 13 очок, “АЕК” посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції.

Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів за свій клуб дев’ять поєдинків і забив один м’яч.

Українські Національні Новини

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