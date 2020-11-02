Півзахисник збірної України оформив переможний гол у поєдинку чемпіонату Греції

Український футболіст вийшов у стартовому складі господарів, провів на полі повний матч та став його героєм. На 74-й хвилині саме удар українця приніс його команді перемогу з рахунком 2:1.

Наразі, маючи в активі 13 очок, “АЕК” посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції.

Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів за свій клуб дев’ять поєдинків і забив один м’яч.