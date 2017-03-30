Полторы сотни единиц техники отремонтирует Житомирский бронетанковый завод
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 марта. УНН. На Житомирском бронетанковом заводе планируют отремонтировать 157 единиц техники, об этом сообщает пресс-служба завода, передает УНН.
Сейчас на предприятии налажен замкнутый цикл ремонта 18 различных боевых машин - пехоты, десанта и бронетранспортеров, также завод производит современные боевые модули - башни "Шквал" и "Стилет", которые уже успешно проходят испытания. Кроме этого работники завода регулярно выезжают в зону АТО для ремонта техники - таких выездов в житомирян уже 128.
В 2016 году на заводе отремонтировали 136 единиц техники. В этом году планируют увеличить количество до 157.
Напомним, 3 марта сообщал УНН, что на предприятиях в ОРДЛО налажен выпуск вооружения и ремонт военной техники - "Стоп террор" .