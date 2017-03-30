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Півтори сотні одиниць техніки відремонтує Житомирський бронетанковий завод

Півтори сотні одиниць техніки відремонтує Житомирський бронетанковий завод

Київ • УНН

 • 17418 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 березня. УНН. На Житомирському бронетанковому заводі планують відремонтувати 157 одиниць техніки, про це повідомляє прес-служба заводу, передає УНН.

Наразі на підприємстві налагоджений замкнутий цикл ремонту 18 різних бойових машин — піхоти, десанту та бронетранспортерів, також завод виготовляє сучасні бойові модулі — башти “Шквал” та “Стилет”, які вже успішно проходять випробування. Окрім цього працівники заводу регулярно виїжджають у зону АТО для ремонту техніки — таких виїздів у житомирян вже 128.

У 2016 році на заводі відремонтували 136 одиниць техніки. Цьогоріч планують збільшити кількість до 157.

Нагадаємо, 3 березня УНН повідомляв, що на підприємствах в ОРДЛО налагоджено випуск озброєння та ремонт військової техніки — “Стоп терор”.

 

Українські Національні Новини

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