Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Северная Корея провела очередные ракетные испытания, которые завершились неудачей. Об этом объявили южнокорейские и американские военные, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По словам Тихоокеанского командования США, "судя по всему, ракета взорвалась через несколько секунд после запуска".
В Сеуле подтверждают информацию о совершенном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа было запущено.
Как сообщал УНН, несмотря на международное давление, в том числе санкции ООН, а также усиления противоракетной обороны в регионе, Северная Корея, очевидно, осуществила серию новых ракетных запусков утром среды.