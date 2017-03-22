Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска

По словам Тихоокеанского командования США, "судя по всему, ракета взорвалась через несколько секунд после запуска".

В Сеуле подтверждают информацию о совершенном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа было запущено.

Как сообщал УНН, несмотря на международное давление, в том числе санкции ООН, а также усиления противоракетной обороны в регионе, Северная Корея, очевидно, осуществила серию новых ракетных запусков утром среды.