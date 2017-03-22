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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска

Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска

Киев • УНН

 • 14208 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Северная Корея провела очередные ракетные испытания, которые завершились неудачей. Об этом объявили южнокорейские и американские военные, передает УНН со ссылкой на ВВС .

По словам Тихоокеанского командования США, "судя по всему, ракета взорвалась через несколько секунд после запуска".

В Сеуле подтверждают информацию о совершенном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа было запущено.

Как сообщал УНН, несмотря на международное давление, в том числе санкции ООН, а также усиления противоракетной обороны в регионе, Северная Корея, очевидно, осуществила серию новых ракетных запусков утром среды.

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