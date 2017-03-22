Північнокорейська ракета вибухнула відразу після запуску

За словами Тихоокеанського командування США, “судячи з усього, ракета вибухнула через лічені секунди після запуску”.

У Сеулі підтверджують інформацію про здійснений КНДР невдалий ракетний запуск, проте додають, що поки незрозуміло, скільки ракет і якого типу було запущено.

Як повідомляв УНН, попри міжнародний тиск, у тому числі санкції ООН, а також посилення протиракетної оборони в регіоні, Північна Корея, очевидно, здійснила серію нових ракетних запусків зранку середи.