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Північнокорейська ракета вибухнула відразу після запуску

Північнокорейська ракета вибухнула відразу після запуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Північна Корея провела чергові ракетні випробування, які завершилися невдачею. Про це оголосили південнокорейські і американські військові, передає УНН з посиланням на ВВС.

За словами Тихоокеанського командування США, “судячи з усього, ракета вибухнула через лічені секунди після запуску”.

У Сеулі підтверджують інформацію про здійснений КНДР невдалий ракетний запуск, проте додають, що поки незрозуміло, скільки ракет і якого типу було запущено.

Як повідомляв УНН, попри міжнародний тиск, у тому числі санкції ООН, а також посилення протиракетної оборони в регіоні, Північна Корея, очевидно, здійснила серію нових ракетних запусків зранку середи.

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