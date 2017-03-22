Північнокорейська ракета вибухнула відразу після запуску
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Північна Корея провела чергові ракетні випробування, які завершилися невдачею. Про це оголосили південнокорейські і американські військові, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами Тихоокеанського командування США, “судячи з усього, ракета вибухнула через лічені секунди після запуску”.
У Сеулі підтверджують інформацію про здійснений КНДР невдалий ракетний запуск, проте додають, що поки незрозуміло, скільки ракет і якого типу було запущено.
Як повідомляв УНН, попри міжнародний тиск, у тому числі санкції ООН, а також посилення протиракетної оборони в регіоні, Північна Корея, очевидно, здійснила серію нових ракетних запусків зранку середи.