"Северный поток-2" как плохое кино, и Украина знает конец этого фильма - Зеленский

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"[Позиция] этих стран нас не удовлетворяет. Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части о сфере безопасности нашего разговора с президентом Байденом во время встречи, — будет касаться "Северного потока-2". Люди должны понимать: вопрос достроить — это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - говорит Зеленский.

Детали

По мнению Главы государства, запуск "Северного потока-2" - это риск не только для Украины, но и для Европы.

"Это потерянные Украиной минимум два миллиарда в год… Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", - подчеркнул он.

Добавим

В июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора по строительству газопровода "Северный поток-2".



Договоренностями предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики как геополитической оружия в Европе" и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа Украиной, истекает в конце 2024 года.