“Північний потік-2” як погане кіно, і Україна знає кінець цього фільму - Зеленський

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“[Позиція] цих країн нас не задовольняє. Одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в безпековій частині нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, — буде стосуватися "Північного потоку-2". Люди повинні розуміти: питання добудувати — це одне питання, а потім треба ще імплементувати. Треба, щоби воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все… Тут поставимо три крапки, а там уже кожен зрозуміє, як захоче”, - каже Зеленський.

Деталі

На думку Глави держави, запуск "Північного потоку-2" — це ризик не тільки для України, але і для Європи.

“Це втрачені Україною мінімум два мільярда на рік. (...) Ми вважаємо, що це формат зброї. Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, у принципі, чим закінчиться. Європейці, у принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно — Росія може собі дозволити — створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимось це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться. А воно не закінчується по-іншому, тому що це кіно, його вже зняли. Вони розуміють, як вони знімали, яка там драматургія і до чого вони ведуть. Тобто абсолютно зрозуміла історія”, - підкреслив він.

Додамо

У липні США і Німеччина досягли угоди про врегулювання спору з будівництва газопроводу “Північний потік-2”.



Домовленостями передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. Американська влада разом з тим залишили за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії стосовно України, заявили у Держдепартаменті.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу Україною, що закінчується в кінці 2024 року.