Южная Корея сообщила о самом высоком ежедневном количестве случаев заражения COVID-19 за 3 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Южная Корея в среду сообщила о более чем 100 000 новых случаях заражения COVID-19 впервые за более чем три месяца на фоне быстрого распространения высококонтагиозного подварианта Омикрон, сообщает агенство Yonhap, пишет УНН.
Детали
За последние 24 часа было подтверждено 100 285 новых случаев, в результате чего общее число больных превысило 19 миллионов.
20 апреля восточноазиатская страна сообщила о 111 291 случае заболевания, которое позже постепенно снизилось до 10 000 случаев в июне.
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний приписало начавшийся в конце июня всплеск субварианту Омикрон BA.5.
Ежедневный подсчет впервые превысил 10 000 29 июня, затем 9 июля он превысил 20 000, а на прошлой неделе достиг 70 000.
Представители агентства предупредили, что страна вступила в новую вирусную волну, но планов возобновления антивирусных ограничений нет.
За прошедший день в Южной Корее также было зарегистрировано еще 25 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, в результате чего общее число погибших достигло 24 932 человек.
Правительство рекомендовало четвертую дозу вакцины против COVID-19 людям в возрасте 50 лет и старше, а также людям в возрасте 18 лет и старше, имеющим сопутствующие заболевания.