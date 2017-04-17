"Питтсбург" в третий раз обыграл "Коламбус" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли

Хет-триком в составе "Пингвинс" отличился Джейк Гюнтцель, еще одну шайбу забросил Брайан Раст. В "Коламбуса" отличились дважды Кем Аткинсон, Зак Веренски и Брэндон Дубински.

"Строптивость и решимость, которые мы демонстрируем, являются неотъемлемыми чертами нашей команды. Так и должно быть, если вы хотите добиться успеха в это время года", - сказал тренер "Питтсбурга" Майк Салливан.

Заметим, что Дж.Гюнтцель стал первым новичком "Питтсбурга", который оформил хет-трик в игре плей-офф.

Отметим, что счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу "Питтсбурга".

Результаты других поединков:

"Сент-Луис" - "Миннесота" 3:1

"Рейнджерс" - "Монреаль" 1:3

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" 0:1