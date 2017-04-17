"Питтсбург" в третий раз обыграл "Коламбус" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29093 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148689 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113470 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114628 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111389 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103443 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106788 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103352 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151712 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Питтсбург" в третий раз обыграл "Коламбус" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли

"Питтсбург" в третий раз обыграл "Коламбус" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 11326 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В третьем поединке первой стадии плей-офф Кубка Стэнли "Питтсбург Пингвинс" в гостях обыграл поражение "Колмабус Блю Джекетс", передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Хет-триком в составе "Пингвинс" отличился Джейк Гюнтцель, еще одну шайбу забросил Брайан Раст. В "Коламбуса" отличились дважды Кем Аткинсон, Зак Веренски и Брэндон Дубински.

"Строптивость и решимость, которые мы демонстрируем, являются неотъемлемыми чертами нашей команды. Так и должно быть, если вы хотите добиться успеха в это время года", - сказал тренер "Питтсбурга" Майк Салливан.

Заметим, что Дж.Гюнтцель стал первым новичком "Питтсбурга", который оформил хет-трик в игре плей-офф.

Отметим, что счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу "Питтсбурга".

Результаты других поединков:

"Сент-Луис" - "Миннесота" 3:1

"Рейнджерс" - "Монреаль" 1:3

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" 0:1

Украинские Национальные Новости

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