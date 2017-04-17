"Піттсбург" втретє обіграв "Коламбус" у першому раунді плей-оф Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У третьому поєдинку першої стадії плей-оф Кубка Стенлі "Піттсбург Пінгвінс" в гостях завдали поразки "Колмабус Блю Джекетс", передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Хет-триком у складі "Пінгвінс" відзначився Джейк Гюнтцель, ще одну шайбу закинув Брайан Раст. У "Коламбуса" відзначилися двічі Кем Аткінсон, Зак Веренскі і Брендон Дубінскі.
"Непоступливість і рішучість, які ми демонструємо, є невід'ємними рисами нашої команди. Так і повинно бути, якщо ви хочете домогтися успіху в цю пору року", - сказав тренер "Піттсбурга" Майк Салліван.
Зауважимо, що Дж.Гюнтцель став першим новачком "Піттсбурга", який оформив хет-трик у грі плей-оф.
Відзначимо, що рахунок в серії до чотирьох перемог став 3:0 на користь "Піттсбурга".
Результати інших поєдинків:
"Сент-Луїс" – "Міннесота" 3:1
"Рейнджерс" – "Монреаль" 1:3
"Сан-Хосе" – "Едмонтон" 0:1