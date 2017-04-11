Вопрос переформатирования правительства коалицией не обсуждался - В.Гройсман (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58306 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106565 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163936 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120353 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118929 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113841 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105135 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107278 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103742 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156039 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вопрос переформатирования правительства коалицией не обсуждался - В.Гройсман (дополнено)

Вопрос переформатирования правительства коалицией не обсуждался - В.Гройсман (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 11288 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На сегодня не обсуждался коалицией вопрос о переформатировании правительства. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Пока в коалиции такой вопрос не обсуждался. Наше правительство продолжает работать. У нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, ранее Владимир Гройсман заявил, что на сегодня подтверждения полномочий действующего правительства не нужно, а вопрос его отставки сейчас не актуален.

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