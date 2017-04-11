Вопрос переформатирования правительства коалицией не обсуждался - В.Гройсман (дополнено)

"Пока в коалиции такой вопрос не обсуждался. Наше правительство продолжает работать. У нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, ранее Владимир Гройсман заявил, что на сегодня подтверждения полномочий действующего правительства не нужно, а вопрос его отставки сейчас не актуален.