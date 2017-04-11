Питання переформатування уряду коаліцією не обговорювалося - В.Гройсман (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На сьогодні не обговорювалося коаліцією питання про переформуватування уряду. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Поки що в коаліції таке питання не обговорювалося. Наш уряд продовжує працювати. У нас є багато завдань, які ми маємо виконати в цьому році”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, раніше Володимир Гройсман заявив, що на сьогодні підтвердження повноважень діючого уряду не потрібно, а питання його відставки зараз не актуальне.