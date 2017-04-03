Вопрос безопасности пищевых продуктов попал в приоритеты Правительства - Т.Кутовой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство утвердило среднесрочный план действий до 2020 года. Три приоритета в нем - это наша задача, дело аграрной отрасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики Тарас Кутовой, передает УНН.
"Прежде всего - земельная реформа. Мы работаем над этим вопросом осторожно, игнорируя популистов и помня о главном - интересы украинских граждан, собственников земли. В.Гройсман подчеркнул, что проект реформы учтет именно их, а не интересы крупных холдингов. Приобщаюсь и подтверждаю эти слова.
Еще два приоритета стратегии - безопасность и качество пищевых продуктов и развитие органического производства. Здесь мы продолжаем работу по гармонизации украинского законодательства к европейским стандартам. Это улучшит ситуацию на внутреннем рынке и упростит выход украинской продукции на внешние", - написал он.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей.
В разных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.
По словам нардепа С.Тригубенко, ухудшение санитарно-эпидемической ситуации признают и в Госпродпотребслужбе, где фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно возросла. Однако, с мерами, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.