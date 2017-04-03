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Питання безпеки харчових продуктів потрапило до пріоритетів Уряду - Т.Кутовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд затвердив Середньостроковий план дій до 2020 року. Три пріоритети в ньому – це наше завдання, справа аграрної галузі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр аграрної політики Тарас Кутовий, передає УНН.

“Перш за все — земельна реформа. Ми працюємо над цим питанням обережно, ігноруючи популістів і пам’ятаючи про головне — інтереси українських громадян, власників землі. В.Гройсман підкреслив, що проект реформи врахує саме їх, а не інтереси великих холдингів. Долучаюсь і підтверджую ці слова.

Ще два пріоритети стратегії — безпека та якість харчових продуктів і розвиток органічного виробництва. Тут ми продовжуємо роботу з гармонізації українського законодавства до європейських стандартів. Це поліпшить ситуацію на внутрішньому ринку та спростить вихід української продукції на зовнішні”, — написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, український ринок впав у прірву фальсифікату і суцільного порушення прав споживачів.

У різних регіонах фіксують збільшення випадків харчових отруєнь.

За словами нардепа С.Тригубенка, погіршення санітарно-епідемічної ситуації визнають і у Держпродспоживслужбі, де фіксують, що кількість випадків гострої кишкової інфекції дійсно зросла. Проте, із заходами, аби змінити статистику, у відомстві зволікають.

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