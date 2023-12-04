Пытались продать россиянам запчасти к боевым самолетам: разоблачены дельцы из Днепра
Киев • УНН
Украинские правоохранители пресекли попытку злоумышленников из Днепра продать в россию похищенные авиационные запчасти на сумму более 10 миллионов гривен. СБУ изъяла комплектующие и продолжает следствие, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители предотвратили продажу в россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. К сделке причастен днепропетровский уголовник, сообщает СБУ, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, уголовник из Днепра в 2019 году украл запчасти к боевым самолетам со склада компании-производителя. Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.
Затем злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и дальнейшего сбыта. Также длительное время он прятал авиакомплектующие на территории собственной станции техобслуживания.
Впоследствии разместил объявление о продаже на специализированном сайте.
По информации СБУ, "рекламой" заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для российских боевых самолетов.
Сотрудники Службы безопасности заблокировали продажу военного оборудования оккупантам.
Во время обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:
▪️ 10 авианасосов;
▪️ 2 стартер-генераторы;
▪️ 1 тысяча дополнительных комплектующих.
Дополнение
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Инициированная СБУ экспертиза авиаоборудования подтвердила его техническую исправность для использования в боевых условиях. Было принято решение суда о передаче соответствующей продукции для нужд ВСУ, говорится в сообщении.
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Пытались продать россиянам запчасти к боевым самолетам: разоблачены дельцы из Днепра
Украинские правоохранители пресекли попытку злоумышленников из Днепра продать в россию похищенные авиационные запчасти на сумму более 10 миллионов гривен. СБУ изъяла комплектующие и продолжает следствие, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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