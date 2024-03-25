Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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lvovЛьвов
Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  67840 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  146941 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  145174 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  151504 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214427 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180516 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176727 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172813 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140419 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  369888 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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20 марта 2024, 17:18  •  351961 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  375576 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  467349 просмотра

Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

Во Львове при попытке ограбления банка были задержаны двое мужчин, которые имели при себе орудия взлома, оружие, а также похищенные деньги и драгоценности.

Криминал и ЧП •   •  9669 просмотра
Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

В понедельник, 25 марта, россияне запустили по Киеву две ракеты, которые, вероятно, были нацелены на помещение, где находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины.

Война •   •  11070 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

россияне активно перевозят склады полевой артиллерии во временно оккупированном Крыму в связи с успешными атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь и Гвардейское.

Война •   •  11597 просмотра
В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

После массированной российской атаки на критически важную инфраструктуру, почти 80% Харькова уже зажито, но ситуация с электроснабжением остается сложной, с графиками отключений, и около 215 800 потребителей все еще остаются без электроэнергии.

Общество •   •  12648 просмотра
Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

На Харьковщине трактор подорвался на мине

Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.

Общество •   •  12517 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине

В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видимые следы пыток на подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"; он заявил, что "расследование продолжается". По словам Пескова, "никакой целостной версии не озвучено, обсуждаются лишь предварительные данные".

Новости Мира •   •  10258 просмотра
В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

Макрон: причастный к стрельбе в рф филиал ИГИЛ пытался атаковать Францию - Макрон

ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в россии. Филиал террористической группировки недавно совершил несколько попыток нападений во Франции. Это заставило Париж повысить уровень террористической угрозы до максимального.

Новости Мира •   •  11008 просмотра
Макрон: причастный к стрельбе в рф филиал ИГИЛ пытался атаковать Францию - Макрон

Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

"Агентство оборонных закупок" и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере оборонных закупок с целью обмена опытом и сотрудничества в сфере закупок вооружений на внешних рынках.

Война •   •  13982 просмотра
Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев

Российский ракетный удар по Киеву 25 марта привел к ранению 7 человек, в том числе 16-летней девушки, повреждению жилых домов и автомобилей, обломки падали во дворах.

Война •   •  15586 просмотра
"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев

Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии

Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.

Война •   •  14818 просмотра
Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии