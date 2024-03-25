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Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин
Во Львове при попытке ограбления банка были задержаны двое мужчин, которые имели при себе орудия взлома, оружие, а также похищенные деньги и драгоценности.
Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ
В понедельник, 25 марта, россияне запустили по Киеву две ракеты, которые, вероятно, были нацелены на помещение, где находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины.
В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ
россияне активно перевозят склады полевой артиллерии во временно оккупированном Крыму в связи с успешными атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь и Гвардейское.
Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия
После массированной российской атаки на критически важную инфраструктуру, почти 80% Харькова уже зажито, но ситуация с электроснабжением остается сложной, с графиками отключений, и около 215 800 потребителей все еще остаются без электроэнергии.
На Харьковщине трактор подорвался на мине
Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.
В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видимые следы пыток на подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"; он заявил, что "расследование продолжается". По словам Пескова, "никакой целостной версии не озвучено, обсуждаются лишь предварительные данные".
Макрон: причастный к стрельбе в рф филиал ИГИЛ пытался атаковать Францию - Макрон
ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в россии. Филиал террористической группировки недавно совершил несколько попыток нападений во Франции. Это заставило Париж повысить уровень террористической угрозы до максимального.
Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
"Агентство оборонных закупок" и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере оборонных закупок с целью обмена опытом и сотрудничества в сфере закупок вооружений на внешних рынках.
"Обломки ракеты во дворе жилого дома": прокуратура показала последствия атаки рф на Киев
Российский ракетный удар по Киеву 25 марта привел к ранению 7 человек, в том числе 16-летней девушки, повреждению жилых домов и автомобилей, обломки падали во дворах.
Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии
Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.