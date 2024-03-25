Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

В понедельник утром, 25 марта, во Львове задержали двух мужчин, которые пытались ограбить банк. Они имели с собой радиостанцию, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, пишет УНН.

Сегодня, 25 марта, в 7 часов, все экипажи полицейских Львова и области получили ориентировку о краже из банка на улице Владимира Великого. Предварительно, двое человек в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что один из экипажей полиции заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Однако, через несколько минут, злоумышленники покинули машину на улице Городоцкой.

Впоследствии правоохранители на улице Пьясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию. Мужчины имели с собой радиостанцию, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.

Лица не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды, - отметили правоохранители.

Напомним

Правоохранители объявили о подозрении двум женщинам, которые обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ.