Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам оккупационных органов рф, которые пытали украинцев на временно оккупированной территории Луганщины. Оккупанты в частности, били украинцев резиновыми дубинками, днями держали без еды и воды и пытали электрическим током. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщается, злоумышленники похищали людей в российские застенки и лично подвергали их жестоким пыткам, чтобы склонить к сотрудничеству с рашистами.

Одним из фигурантов является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, который в 2015 году вступил в оккупационный "мдб лнр". После начала полномасштабного вторжения рф и захвата Сватово он участвовал в репрессиях против украинцев, которые оказывали сопротивление захватчикам в городе.

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Он вместе с сообщниками похищал людей прямо посреди улицы и отвозил их "на подвал". Среди пострадавших были бывший мэр города, депутат райсовета и несколько работников местных госучреждений.

В застенках злоумышленник бил заключенных прикладом автомата, поливал их кипятком и применял электрический ток.

Еще один фигурант - бывший чиновник местного пенитенциарного учреждения. В 2014 году он добровольно присоединился к "управлению исполнения наказаний" террористической организации "лнр". Еще до начала полномасштабного вторжения россии он стал "заместителем начальника Суходольской исправительной колонии рф". После 24 февраля 2022 года оккупанты создали на базе псевдоучреждения российский застенок, куда свозили украинских военнопленных.

Там, как сообщается, их жестоко избивали резиновыми дубинками, а также днями держали без еды и воды в переполненных камерах. Кроме того, злоумышленник лично пытал заключенных электрическим током в собственном кабинете.

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать рашистов, указали в СБУ.

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