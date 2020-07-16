После прихода Павелко УАФ начала "жить проблемами" региональных футболистов - Павлюк
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Региональные футболисты почувствовали финансовую поддержку Украинской ассоциации футбола только после прихода Андрея Павелко в УАФ. Такое заявление сделал руководитель Житомирской областной ассоциации футбола Руслан Павлюк, передает УНН.
"До Павелко наша региональная ассоциация вообще не чувствовала никакой поддержки на местах со стороны Украинской ассоциации футбола (ранее ФФУ - ред.).
Создавалось впечатление, что ФФУ тогда живет одной жизнью, а региональные ассоциации - другой. Только с приходом Павелко все изменилось.
Мы сегодня чувствуем финансовую поддержку, руководство УАФ в курсе всех наших рабочих вопросов. Сегодня могу смело говорить, что УАФ живет футболом от низов до верхов", - рассказал он.
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Ранее ФФУ обращала внимание только на проблемы сборных и еще могла заниматься какими-то различными проектами, вспоминает Павлюк.
"Но мы все понимаем, что футбол начинается со двора, с улицы, из небольшого села и города. Это понимает сегодня Павелко, который выстроил работу таким образом, что мы сейчас и финансово, и морально защищены", - добавил он.
В качестве примера Павлюк напомнил, сколько футбольных мини-полей было построено за последние 5 лет.
"Очень много. Такого никогда не было. Дети получили возможность бесплатно заниматься футболом", - добавил он.
Заметим, по данным Минразвития территорий, только по госпрограмме в течение двух лет (2017-2018 гг.) построили около 600 новых мини-площадок для футбола.
В общем, к 2020 году УАФ (с 2015 года) планировала появление в стране 2,5 тыс. футбольных мини-полей. Из них 2000 таких объектов - уже построены.