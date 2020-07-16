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Після приходу Павелка УАФ почала "жити проблемами" регіональних футболістів - Павлюк

Після приходу Павелка УАФ почала "жити проблемами" регіональних футболістів - Павлюк

Київ • УНН

 • 9779 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Регіональні футболісти відчули фінансову підтримку Української асоціації футболу тільки після приходу Андрія Павелка в УАФ. Таку заяву зробив керівник Житомирської обласної асоціації футболу Руслан Павлюк, передає УНН.

"До Павелка наша регіональна асоціація взагалі не відчувала ніякої підтримки на місцях з боку Української асоціації футболу (раніше ФФУ - ред.).

Складалося враження, що ФФУ тоді живе одним життям, а регіональні асоціації - іншим. Тільки з приходом Павелка усе змінилося.

Ми сьогодні відчуваємо фінансову підтримку, керівництво УАФ в курсі усіх наших робочих питань. Сьогодні можу сміливо говорити, що УАФ живе футболом від низів до верхів", - розповів він.

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Раніше ФФУ зважала лише на проблеми збірних і ще могла займатися якимось різноманітними проектами, пригадує Павлюк.

"Але ж ми всі розуміємо, що футбол починається з двора, з вулиці, з невеличкого села і містечка. Це розуміє сьогодні Павелко, який вибудував роботу таким чином, що ми зараз і фінансово, і морально захищені", - додав він.

В якості прикладу Павлюк нагадав, скільки футбольних міні-полів було побудовано за останні 5 років.

"Дуже багато. Такого ніколи не було. Діти отримали змогу безкоштовно займатися футболом", - додав він.

Зауважимо, за даними Мінрозвитку територій, лише за держпрограмою протягом двох років (2017-2018 рр.) побудували близько 600 нових міні-майданчиків для футболу.

Загалом, до 2020 року УАФ (з 2015 року) планувала появу в країні 2,5 тис. футбольних міні-полів. З них 2000 таких об'єктів - уже збудовані.

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