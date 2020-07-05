После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены 7 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро, 5 июля, на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, остаются подтопленными 7 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Оставляют подтопленными:
7 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (5), Львовская (1) и Тернопольская (1) области); 5 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области; 19 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (5) и Львовская (3) области); 74 (было 22 тыс. 182) приусадебные участки (Тернопольская (25), Черновицкая (45), Ивано-Франковская (2) и Львовская (2) области).
Разрушены:
202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области) и 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.
Повреждено:
549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.
“Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек”, — сообщили спасатели.
Отмечается, что в течение суток откачано 7 тыс. 490 м куб. воды (с начала работ — около 354 тыс. м куб.) расчищено 520 м автодорог (с начала работ — 16,359 км), 1,317 км русел рек (с начала работ — 8,964 км) доставлены для населения 4 тыс. 500 л питьевой воды местным жителям (с начала работ — около 42 т).
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с ПРООН вызовы от паводков на западе Украины и эпидемии COVID-19.