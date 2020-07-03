Шмигаль обговорив з ПРООН виклики від паводків на заході України та епідемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Постійною Представницею ПРООН в Україні Дафіною Герчевою та обговорили поточні виклики у кризовому реагуванні для подолання епідемії, спричиненої COVID-19. Про це повідомляє УНН із посилання на Урядовий портал.
“У п’ятницю, 3 липня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Постійною Представницею Програми розвитку ООН в Україні Дафіною Герчевою. Сторони обговорили важливість досягнення в Україні Цілей сталого розвитку, поточні виклики у кризовому реагуванні для подолання епідемії, спричиненої COVID-19, та наслідків природньої катастрофи у Західній Україні”, — сказано у повідомленні.
Глава Уряду відзначив постійну підтримку ПРООН України та допомогу у реагуванні на COVID-19 у Луганській та Донецькій областях. Окремо Денис Шмигаль подякував за розроблений ПРООН такий інструмент реагування на COVID-19, як інформаційні дашборди.
“Ми дійсно використовуємо їх в нашій роботі. Більше того, ми вже взяли його за приклад і в інших сферах такі дашборди дуже швидко утворюємо і оперативно ними користуємося”, — зазначив Прем’єр-міністр України.
Також він відзначив важливість запланованої ПРООН допомоги регіонам України у розробці протипаводкових стратегій і стратегій реагування на катастрофи та наголосив, що підтримує збільшення допомоги регіонам для досягнення Цілей сталого розвитку.
Зі свого боку Дафіна Герчева зазначила, що у ПРООН вважають важливим поєднання Урядом Цілей сталого розвитку із європейською інтеграцією і зацікавлені у збільшенні проектів в Україні, спрямованих на зміцнення демократичного врядування, захист довкілля, відновлення миру на постраждалих від конфлікту територіях.
Нагадаємо, під час онлайн-зустрічі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у п’ятницю, керівник Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахім Штайнер особисто запропонував Україні підтримку своєї організації для подоланні кризи, спричиненої COVID-19, та продовження руху країни в напрямку сталого розвитку.