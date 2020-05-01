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После обсервации 14 освободженных из ОРДЛО украинцев останутся в больнице

Киев • УНН

 • 14062 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Согласно заранее отработанным протоколом, 12 лиц, освободженных из ОРДЛО, которые нуждаются в дополнительной медицинской помощи, после обсервации переведены в одну из больниц в Донецкой области. Еще двое военнослужащих Минобороны направило в военный госпиталь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

После обсервации 14 освободженных из ОРДЛО украинцев останутся в больнице

Остальные граждане отказалась от срочной медицинской помощи и направляются к собственным семьям в различных регионах страны.

Минреинтеграции, в пределах своей компетенции, обеспечивало процесс встречи и пребывания освобожденных граждан в обсервации.

"Сейчас совместно с коллегами из других государственных органов, Министерство работает над тем, чтобы обеспечить людям максимально быстрое возвращение к нормальной жизни. Мы будем продолжать сопровождение каждого из освобожденных с целью оказания медицинской и психологической помощи, содействие в оформлении документов, адаптации, предоставлении единовременной денежной помощи и др. Эти вопросы относятся к компетенции различных органов власти, поэтому мы намерены построить это по принципу условного "единого окна", чтобы люди получили все необходимые административные услуги и надлежащую поддержку максимально комфортно", - сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Напомним, 1 мая завершился период двухнедельной обсервации граждан, которые 16 апреля были освобождены из ОРДЛО. Ни у одного из тех, кто находился под контролем, не обнаружен COVID-19.

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