Після обсервації 14 звільнених з ОРДЛО українців залишаться у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Згідно з завчасно відпрацьованим протоколом, 12 осіб, звільнених з ОРДЛО, які потребують додаткової медичної допомоги, після обсервації переведені до однієї з лікарень у Донецькій області. Ще двох військовослужбовців Міноборони направило до військового шпиталю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
Решта громадян відмовилась від нагальної медичної допомоги та направляється до власних родин у різних регіонах країни.
Мінреінтеграції, у межах своєї компетенції, забезпечувало процес зустрічі та перебування звільнених громадян в обсервації.
"Наразі, спільно з колегами з інших державних органів, Міністерство працює над тим, аби забезпечити людям максимально швидке повернення до нормального життя. Ми продовжуватимемо супровід кожного зі звільнених з метою надання медичної та психологічної допомоги, сприяння у оформленні документів, адаптації, наданні одноразової грошової допомоги тощо. Ці питання належать до компетенції різних органів влади, тому ми маємо намір збудувати це за принципом умовного "єдиного вікна", щоб люди отримали усі необхідні адміністративні послуги і належну підтримку максимально комфортно", - повідомив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.
Нагадаємо, 1 травня завершився період двотижневої обсервації громадян, які 16 квітня були звільнені з ОРДЛО. У жодного з тих, хто перебував під медичним наглядом, не виявлено COVID-19.