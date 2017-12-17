После неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. После неудачной попытки штурма Октябрьского дворца в Киеве сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили направились под Верховную Раду, передает корреспондент УНН.
Сторонники Саакашвили пытались штурмовать здание Октябрьского дворца, где сейчас проходит спектакль для детей.
Однако после неудачных попыток штурма толпа спустился на ул. Крещатик и отправилась по ул. Грушевского к стенам Верховной Рады.
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Напомним, участники митинга утром собрались в парке Шевченко и должны были пройти колонной до Майдана Незалежности.
Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закона об импичменте Президента Украины.