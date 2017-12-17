После неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился под ВР

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 12623 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100735 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102719 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103005 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117366 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103609 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106023 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112767 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117245 просмотра

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После неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился под ВР

После неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился под ВР

Киев  •  УНН

 • 16762 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. После неудачной попытки штурма Октябрьского дворца в Киеве сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили направились под Верховную Раду, передает корреспондент УНН.

Сторонники Саакашвили пытались штурмовать здание Октябрьского дворца, где сейчас проходит спектакль для детей.

Однако после неудачных попыток штурма толпа спустился на ул. Крещатик и отправилась по ул. Грушевского к стенам Верховной Рады.

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Напомним, участники митинга утром собрались в парке Шевченко и должны были пройти колонной до Майдана Незалежности.

Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закона об импичменте Президента Украины.

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