Після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Після невдалої спроби штурму Жовтневого палацу в Києві прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі направилися під Верховну Раду, передає кореспондент УНН.
Прихильники Саакашвілі намагалися штурмувати будівлю Жовтневого палацу, де наразі проходить вистава для дітей.
Проте після невдалих спроб штурму натовп спустився на вул. Хрещатик та рушив вул. Грушевського до стін Верховної Ради.
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Нагадаємо, учасники мітингу зранку зібралися в парку Шевченка і мали пройти колоною до Майдану Незалежності.
Серед вимог учасників руху - створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закон про імпічмент Президента України.