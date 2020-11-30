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После международного арбитража с китайцами Украина останется и без 3,5 млрд долл., и без "Мотор Сичи" - Карасев

После международного арбитража с китайцами Украина останется и без 3,5 млрд долл., и без "Мотор Сичи" - Карасев

Киев  •  УНН

 • 18829 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Эксперты призывают украинскую власть прислушаться к словам известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, который в конце прошлой недели обратился к президенту Зеленскому, премьер-министру, спикеру и главам фракций Верховной Рады с призывом принять необходимые меры, чтобы Украина избежала международного арбитража с китайскими инвесторами ПАО “Мотор Сич” и возмещения им 3,5 млрд долл. ущерба, передает УНН.

“Раз Ярославский обратился к Зеленскому по „Мотор Сичи“ китайцы больше не настроены договариваться, они настроены идти в арбитраж и добиваться уплаты Украиной 3,5 млрд долл. Их ресурс терпения исчерпался. А учитывая уровень юристов, которых они наняли, им не слишком сложно будет добиться решения в свою пользу. Когда частные инвесторы покупают акцию частной компании, а потом 4 года лишены возможности ей управлять из-за действий СБУ, Генпрокуратуры и АМКУ, это легко квалифицируется как экспроприация инвестиций”, — считает Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий.

Как известно, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.

Вадим Карасев убежден, что причина решительных действий китайской стороны в том, что “у Китая сейчас появляется время на поиск альтернатив украинским двигателям — Вашингтон ослабит санкционную хватку против Пекина, в том числе в сфере технологического усиления. И теперь „Мотор Сич“ и ее коллектив из десятков тысяч людей — забота только Украины”.

Самое удивительное в этой ситуации, по его мнению, то, что политическому классу безразлична судьба предприятия.

“Ярославский — единственный человек в этой стране, который пытается буквально докричаться до Банковой и Печерских холмов, чтобы уговорить власть свернуть с опасного пути. Кстати, не только по „Мотор Сичи“, но и по „Электротяжмашу“, и Харьковскому авиазаводу. Такое ощущение, что никто властьпредержащих не понимает, что после арбитража с китайцами, Украина останется и без авиастроения, и без 3,5 млрд долл. И только Ярославский осознает масштаб катастрофы, когда Украине придется выплачивать штрафные санкции в размере нескольких так громко обсуждаемых траншей МВФ, а десятки тысяч рабочих с семьями окажутся без куска хлеба. А ведь именно президенту, Кабмину и ВРУ придется думать, как потом гасить социальный взрыв и смотреть в глаза избирателям”, — удивляется Карасев.

Напомним, в своем открытом письме президент DCH Александр Ярославский сообщил, что китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич”, и в их числе компания Skyrizon Aircraft Holdings, являющаяся партнером DCH, “однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже”. Бизнесмен подчеркнул, что с каждой минутой ситуация с ПАО “Мотор Сич” усугубляется: “Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО „Мотор Сич“ — одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов — сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее”.

Согласно сообщениям запорожских СМИ, большая часть сотрудников ПАО “Мотор Сич” находятся в вынужденных отпусках. За последние годы предприятия уволилось порядка 5 тыс. человек.

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