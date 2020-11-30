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Після міжнародного арбітражу з китайцями Україна залишиться і без 3,5 млрд дол., і без "Мотор Січі" - Карасьов

Після міжнародного арбітражу з китайцями Україна залишиться і без 3,5 млрд дол., і без "Мотор Січі" - Карасьов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Експерти закликають українську владу прислухатися до слів відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, який в кінці минулого тижня звернувся до президента Зеленського, прем'єр-міністра, спікера та голів фракцій Верховної Ради із закликом вжити необхідних заходів, щоб Україна уникла міжнародного арбітражу з китайськими інвесторами ПАТ "Мотор Січ" і відшкодування їм 3,5 млрд дол. збитку, передає УНН.

"Якщо Ярославський звернувся до Зеленського щодо "Мотор Січі" китайці більше не налаштовані домовлятися, вони налаштовані йти до арбітражу і домагатися сплати Україною 3,5 млрд дол. Їх ресурс терпіння вичерпався. А з огляду на рівень юристів, яких вони найняли, їм не дуже складно буде добитися рішення на свою користь. Коли приватні інвестори купують акції приватної компанії, а потім 4 роки позбавлені можливості нею управляти через дії СБУ, Генпрокуратури та АМКУ, це легко кваліфікується як експропріація інвестицій", - вважає Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій.

Як відомо, в міжнародному арбітражі китайських інвесторів будуть супроводжувати відомі в світовому масштабі юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, в яких працюють основоположники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка повинна бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня.

Вадим Карасьов переконаний, що причина рішучих дій китайської сторони в тому, що "у Китаю зараз з'являється час на пошук альтернатив українським двигунам - Вашингтон ослабить санкційну хватку проти Пекіна, в тому числі в сфері технологічного посилення. І тепер "Мотор Січ" і її колектив з десятків тисяч людей - турбота тільки України".

Найдивовижніше в цій ситуації, на його думку, те, що політичному класу байдужа доля підприємства.

"Ярославський - єдина людина в цій країні, який намагається буквально докричатися до Банкової і Печерських пагорбів, щоб умовити владу звернути з небезпечного шляху. До речі, не тільки по "Мотор Січі", але і по "Електроважмашу", і Харківському авіазаводу. Таке відчуття, що ніхто з можновладців не розуміє, що після арбітражу з китайцями, Україна залишиться і без авіабудування, і без 3,5 млрд дол. І тільки Ярославський усвідомлює масштаб катастрофи, коли Україні доведеться виплачувати штрафні санкції в розмірі декількох так голосно обговорюваних траншів МВФ, а десятки тисяч робочих з сім'ями залишаться без шматка хліба. І саме президенту, Кабміну і ВР доведеться думати, як потім гасити соціальний вибух і дивитися в очі виборцям", - дивується Карасьов.

Нагадаємо, у своєму відкритому листі президент DCH Олександр Ярославський повідомив, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їх числі компанія Skyrizon Aircraft Holdings, що є партнером DCH, "однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі". Бізнесмен підкреслив, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ "Мотор Січ" посилюється: "Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальший несприятливий розвиток подій, яке може завдати серйозний збиток фінансовому становищу нашої держави і його міжнародному реноме. Тим більше, що значна шкода в наявності вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст - сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складнішою і незворотнішою".

Згідно з повідомленнями запорізьких ЗМІ, велика частина співробітників ПАТ "Мотор Січ" знаходяться у вимушених відпустках. За останні роки підприємства звільнилося близько 5 тис. осіб.

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