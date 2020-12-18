После голосования за министров в ВР решили еще больше ужесточить наказание за "кнопкодавство"

"Состоялось совещание представителей депутатских фракций и групп. Вместе с Премьер-министром мы обсуждали ситуацию, которая, возможно, вчера имела место. Я имею в виду то явление, которое, к счастью, с одной стороны стало исключением в стенах Верховной Рады Украины 9-го созыва, но иногда возвращается. Явление называется "неперсональное голосование", или "кнопкодавство", - сказал Разумков.

Он напомнил, что нардепы даже приняли закон об ответственности за неперсональное голосование.

"Но сегодня все коллеги говорят, что оно не работает. Поэтому договорились о следующем: первое - у нас есть регламентный комитет, до 15 января, это общая позиция всех фракций и групп, разработать изменения в законодательство, которое бы сделало более жесткую ответственность за неперсональное голосование. И в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках увеличения штрафов за такие действия", - заявил председатель ВР.

Он добавил, что законодательство необходимо разработать до 15 января, чтобы рассмотреть его одним из первых после Нового года.

"Второе - все фракции обратились ко мне с предложением установить дополнительные камеры в зале, которые фиксировали бы неперсональное голосование, которое, не дай Бог, будет происходить. Например, в ложах", - сказал он.

Разумков напомнил также, что в начале работы Верховной Рады 9-го созыва работала подготовительная депутатская группа.

"Мы четко определили, какие места определены какой фракции... У нас остались свободные места, которые остались в качестве резервных. Но они уже стали не резервными, а постоянными для тех или иных нардепов. Поэтому мы возвращаемся к тому расположению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест в начале нашей работы. Другие места голосования будут отключены от системы "Рада", - добавил он.

Отметим, ранее сегодня Разумков поручил руководителям фракций и групп собраться в его кабинете и объявил перерыв в заседании парламента из-за вероятного "кнопкодавства" при голосовании за министров.

Так, накануне Верховная Рада назначила двух министров - Романа Лещенко министром аграрной политики и Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В частности, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

После этого во фракции "Голоса" заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.