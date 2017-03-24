После авиаразведки в Балаклее начали работу саперы

Сегодня утром была проведена авиационная разведка местности для обнаружения очагов пожара. Также проведена инженерная разведка.

"На место происшествия прибыли силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас они начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на 8:00 24 марта интенсивность взрывов на месте чрезвычайного происшествия в Балаклее значительно уменьшилась.

Напомним, что по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. С зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек.