Після авіарозвідки у Балаклії розпочали роботу сапери
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На місце вибухів біля Балаклії прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Сьогодні зранку була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі. Також проведено інженерну розвідку.
"На місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Наразі вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони зазначили, що станом на 8 годину 24 березня інтенсивність вибухів на місці надзвичайної події у Балаклії значно зменшилася.
Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З зони можливого ураження евакуювали більше 19 тис. людей.