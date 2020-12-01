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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Пирло назвал компонент игры, которого не хватает "Ювентусу" перед матчем с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наставник “Ювентуса” Андреа Пирло рассказал о своем коллективе перед игрой Лиги чемпионов с “Динамо”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

По словам специалиста, “Ювентусу” не хватает стабильности в игре.

“Нужно подходить с одинаковым настроем к каждому матчу — в Италии и на европейской арене. Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру. Но это нормальная ситуация, для решения такой задачи требуется время. Игроки знают, что должны делать. Когда ты побеждаешь, все всегда прекрасно. А если начинаешь проигрывать, то появляются проблемы, которых порой даже не существует. Но мы много работаем, чтобы улучшать свою игру”, — отметил коуч.

Добавим, встреча “Ювентуса” с “Динамо” в Турине 2-го декабря в 22:00.

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