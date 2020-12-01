Пирло назвал компонент игры, которого не хватает "Ювентусу" перед матчем с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наставник “Ювентуса” Андреа Пирло рассказал о своем коллективе перед игрой Лиги чемпионов с “Динамо”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
По словам специалиста, “Ювентусу” не хватает стабильности в игре.
“Нужно подходить с одинаковым настроем к каждому матчу — в Италии и на европейской арене. Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру. Но это нормальная ситуация, для решения такой задачи требуется время. Игроки знают, что должны делать. Когда ты побеждаешь, все всегда прекрасно. А если начинаешь проигрывать, то появляются проблемы, которых порой даже не существует. Но мы много работаем, чтобы улучшать свою игру”, — отметил коуч.
Добавим, встреча “Ювентуса” с “Динамо” в Турине 2-го декабря в 22:00.