Пірло назвав компонент гри, якого не вистачає “Ювентусу” перед матчем з “Динамо”

За словами фахівця, “Ювентусу” не вистачає стабільності в грі.

“Потрібно підходити з однаковим настроєм до кожного матчу — в Італії і на європейській арені. Звичайно, я б хотів бачити від команди більш стабільну гру. Але це нормальна ситуація, для вирішення такого завдання потрібен час. Гравці знають, що повинні робити. Коли ти перемагаєш, все завжди чудово. А якщо починаєш програвати, то з’являються проблеми, яких часом навіть не існує. Але ми багато працюємо, щоб покращувати свою гру”, — наголосив коуч.

Додамо, зустріч “Ювентуса” з “Динамо” в Турині 2-го грудня о 22:00.