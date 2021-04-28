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Пик смертности от COVID-19 в Украине пройден - НАН

Пик смертности от COVID-19 в Украине пройден - НАН

Киев  •  УНН

 • 16655 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине пик смертности от COVID-19 пройден. Об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 21-27 апреля от НАН Украины, передает УНН.

Цитата:

"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за неделю 21-27 апреля 2021 года стабильно уменьшается количество новых выражений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.

Также сообщается, что среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 10 899 в сутки.

"На 27.04.2021 года имеем в среднем 369 новых летальных случаев в сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 8960 в сутки", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,047 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 апреля, - 9,5 тысячи, что больше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки вдвое больше, чем заболевших. Летальных случаев за сутки - 441.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19. Пик заболеваемости коронавирусом пройден.

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