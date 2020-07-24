Подъем танкера Delfi в Одессе: операция продолжится завтра

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 79413 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105207 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110103 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138638 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112350 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134082 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102548 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102662 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104919 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102216 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Подъем танкера Delfi в Одессе: операция продолжится завтра

Подъем танкера Delfi в Одессе: операция продолжится завтра

Киев  •  УНН

 • 17813 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня буксиры не смогли убрать танкер Delfi с городского пляжа Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Подготовительные работы относительно поднятия судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров", - рассказал детали глава Одесской области.

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Буксиры не смогли с помощью водолазов и специального крана подсоединить танкер к стальным тросам и начать процесс выравнивания. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера.

"Надеемся на успех, но вместе с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры готовимся к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа", - добавил Максим Куцый.

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Напомним, что сегодня АМПУ объявили тендер на проведение работ по ликвидации танкера с побережья городского пляжа Одессы. Начальная стоимость - 25 млн гривен.

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