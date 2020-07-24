Подъем танкера Delfi в Одессе: операция продолжится завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня буксиры не смогли убрать танкер Delfi с городского пляжа Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Подготовительные работы относительно поднятия судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров", - рассказал детали глава Одесской области.
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Буксиры не смогли с помощью водолазов и специального крана подсоединить танкер к стальным тросам и начать процесс выравнивания. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера.
"Надеемся на успех, но вместе с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры готовимся к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа", - добавил Максим Куцый.
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Напомним, что сегодня АМПУ объявили тендер на проведение работ по ликвидации танкера с побережья городского пляжа Одессы. Начальная стоимость - 25 млн гривен.