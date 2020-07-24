Підйом танкера Delfi в Одесі: операція продовжиться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні буксири не змогли прибрати танкер Delfi з міського пляжу Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів” — розповів деталі очільник Одещини.
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Буксири не змогли за допомогою водолазів та спеціального крану під’єднати танкер до сталевих тросів та розпочати процес вирівнювання. Операція продовжиться завтра. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкеру.
“Сподіваємося на успіх, але разом з Адміністрацією морських портів України та Міністерством інфраструктури готуємося до примусового підняття судна, аби у найкоротші терміни прибрати танкер з міського пляжу”, — додав Максим Куций.
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Нагадаємо, що сьогодні АМПУ оголосили тендер на проведення робіт з ліквідації танкеру з узбережжя міського пляжу Одеси. Початкова вартість — 25 мільйонів гривень.