Повышение цен на электричество для киевлян из-за "Евровидения" не будет - П.Пантелеев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Ремонтные работы на электросетях, которые будут осуществляться в рамках подготовки к проведению песенного конкурса "Евровидение", не приведут к увеличению тарифов для жителей столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной горгосадминистрации.
"Речь идет о ремонте электроустановок и линий электропередачи, что необходимы для повышения мощности работы электрических сетей Международного выставочного центра, а также установление трансформаторных подстанций. Эти меры позволят обеспечить надежное электроснабжение выставочного центра и избежать перегрузки сетей, в том числе, на период проведения конкурса. Однако эти работы будут выполняться в рамках ремонтного фонда предприятия. Поэтому подчеркиваю, что повышение цен на электричество для жителей столицы в связи с проведением "Евровидения" не будет ", - пояснил П.Пантелеев.
Как сообщал УНН, столичная власть планирует начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой, а также запланировано строительство канатной дороги.