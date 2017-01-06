Підвищення цін на електрику для киян через “Євробачення” не буде — П.Пантелеєв

“Йдеться про ремонт електроустановок та ліній електропередачі, що потрібні для підвищення потужності роботи електричних мереж Міжнародного виставкового центру, а також встановлення трансформаторних підстанцій. Ці заходи дозволять забезпечити надійне електропостачання виставкового центру та уникнути перевантаження мереж, у тому числі, на період проведення конкурсу. Однак ці роботи виконуватимуться в рамках ремонтного фонду підприємства. Тому наголошую на тому, що підвищення цін на електрику для мешканців столиці у зв’язку з проведенням „Євробачення“ не буде”, — пояснив П.Пантелеєв.

Як повідомляв УНН, столична влада планує розпочати будівництво пішохідного мосту у Києві, який з’єднає Арку Дружби народів з Володимирською гіркою, а також заплановано будівництво канатної дороги.