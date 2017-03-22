Предпринимательский Комитет ВР будет искать пути побороть рынок суррогатного алкоголя - нардеп

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 • 9480 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства займется поиском путей уменьшения количества фальсифицированного алкоголя. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель главы комитета Борислав Розенблат.

"Самыми главными в борьбе с этим явлением (увеличением количества фальсифицированного алкоголя - ред.) являются правоохранительная система и Госнадзорохрантруда. На сегодня, нам очень нужны в казну деньги и акцизная подгруппа - она ​​является существенным донором для бюджета Украины. Поэтому задача наша - пытаться прекратить незаконный оборот фальсификата.

Нужно заставить правоохранительные органы бороться с этим явлением. Плюс - этим вопросом также должна заниматься налоговая полиция, которую мы сейчас превращаем в так ​​называемую финансовую полицию при Минфине", - сказал Б.Розенблат.

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Нардеп также отметил, что проблемой роста фальсифицированного алкоголя является и возможность недобросовестных производителей покупать нелегальный спирт и соответственно производить нелегальные алкогольные напитки.

По его словам, Комитет ВР на ближайшем заседании рассмотрит вопрос путей и шагов уменьшения фальсифицированного алкоголя.

"Да, конечно, сегодня у нас будет заседание - сегодня и рассмотрим", - сказал Б.Розенблат.

Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

При этом, к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Также напомним, суррогат, как уверяют врачи, очень опасен для здоровья человека. В случаях применения его в больших дозах - возможны серьезные последствия, такие как потеря зрения, даже летальный исход.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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