Предпринимательский Комитет ВР будет искать пути побороть рынок суррогатного алкоголя - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства займется поиском путей уменьшения количества фальсифицированного алкоголя. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель главы комитета Борислав Розенблат.
"Самыми главными в борьбе с этим явлением (увеличением количества фальсифицированного алкоголя - ред.) являются правоохранительная система и Госнадзорохрантруда. На сегодня, нам очень нужны в казну деньги и акцизная подгруппа - она является существенным донором для бюджета Украины. Поэтому задача наша - пытаться прекратить незаконный оборот фальсификата.
Нужно заставить правоохранительные органы бороться с этим явлением. Плюс - этим вопросом также должна заниматься налоговая полиция, которую мы сейчас превращаем в так называемую финансовую полицию при Минфине", - сказал Б.Розенблат.
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Нардеп также отметил, что проблемой роста фальсифицированного алкоголя является и возможность недобросовестных производителей покупать нелегальный спирт и соответственно производить нелегальные алкогольные напитки.
По его словам, Комитет ВР на ближайшем заседании рассмотрит вопрос путей и шагов уменьшения фальсифицированного алкоголя.
"Да, конечно, сегодня у нас будет заседание - сегодня и рассмотрим", - сказал Б.Розенблат.
Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.
При этом, к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.
Также напомним, суррогат, как уверяют врачи, очень опасен для здоровья человека. В случаях применения его в больших дозах - возможны серьезные последствия, такие как потеря зрения, даже летальный исход.