Підприємницький Комітет ВР шукатиме шляхи побороти ринок сурогатного алкоголю - нардеп

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва займеться пошуком шляхів зменшення кількості фальсифікованого алкоголю. Про це у коментарі УНН розповів заступник голови комітету Борислав Розенблат.

“Найголовніші у боротьбі з цим явищем (збільшенням кількості фальсифікованого алкоголю — ред.) є правоохоронна система і Держнагляд. На сьогодні, нам дуже потрібні у казну гроші і, акцизна підгрупа — вона є суттєвим донором для бюджету України. Тому завдання наше — намагатися припинити незаконний обіг фальсифікату.

Потрібно змусити правоохоронні органи боротися із цим явищем. Плюс — цим питанням також має займатися податкова поліція, яку ми зараз перетворюємо на таку звану фінансову поліцію при Мінфіні”, — сказав Б.Розенблат.

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Нардеп також зазначив, що проблемою росту фальсифікованого алкоголю є і можливість недобросовісних виробників купувати нелегальний спирт і відповідно виробляти нелегальні алкоголь напої.

За його словами, Комітет ВР на найближчому засіданні розгляне питання шляхів і кроків зменшення фальсифікованого алкоголю.

“Так, звісно, сьогодні у нас буде засідання — сьогодні і розглянемо”, — сказав Б.Розенблат.

Як повідомляв УНН, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

При цьому, до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

Також нагадаємо, сурогат, як переконують лікарі, дуже небезпечний для здоров’я людини. У випадках вживання його у великих дозах — можливі серйозні наслідки, такі як втрата зору, чи навіть летальний кінець.

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