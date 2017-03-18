Подпольный цех по изготовлению оружия и боеприпасов обнаружили в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 марта. УНН. В Мариуполе полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Автоматы, винтовки, пистолеты, части нарезного оружия, более 2 000 патронов и станок для изготовления оружия изъяли правоохранители в жилой многоэтажке. Владелец квартиры, который наладил производство оружия и патронов, задержан.
Жители дома не догадывались об опасном соседстве. Сотрудники Кальмиусского отделения полиции Мариуполя сработали на опережение.
Во время профилактической спецоперации по пресечению оборота нелегального оружия полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей ремонтирует оружие.
Оперативники наведались по указанному адресу, где при обыске обнаружили целый арсенал оружия, в составе которого - винтовка Мосина, карабин Маузера, 3 автомата времен Второй мировой войны, 4 пистолета, детали от нарезного оружия, более 2000 патронов.
46-летний мужчина объяснил, что коллекционирует раритетное оружие, а также сам собирает из старого оружия новое.
В доме полицейские обнаружили станок, на котором он делал боевые патроны. Для чего ему боеприпасы в таком количестве - установит следствие. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к сбыту оружия или боеприпасов.
Стоит отметить, что оружейник уже был судим за аналогичное преступление в 2007 году, но снова вернулся к делу.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в субботу сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в селе рядом с Запорожьем большой арсенал оружия и боеприпасов.