Підпільний цех з виготовлення зброї та боєприпасів виявили в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У Маріуполі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення зброї і боєприпасів. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Автомати, гвинтівки, пістолети, частини нарізної зброї, понад 2 тисячі патронів і верстат для виготовлення зброї вилучили правоохоронці в житловій багатоповерхівці. Власник квартири, який налагодив виробництво зброї і патронів, затриманий.
Мешканці будинку не здогадувалися про небезпечне сусідство. Співробітники Кальміуського відділення поліції Маріуполя спрацювали на випередження.
Під час профілактичної спецоперації з припинення обороту нелегальної зброї поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що один з місцевих жителів ремонтує зброю.
Оперативники навідалися за вказаною адресою, де під час обшуку виявили цілий арсенал зброї, в складі якого — гвинтівка Мосіна, карабін Маузера, 3 автомати часів Другої світової війни, 4 пістолети, деталі від нарізної зброї, понад 2 тисячі патронів.
46-річний чоловік пояснив, що колекціонує раритетну зброю, а також сам збирає зі старої зброї нову.
У будинку поліцейські виявили верстат, на якому чоловік робив бойові патрони. Для чого йому боєприпаси в такій кількості — встановить слідство. Зараз поліція перевіряє затриманого на причетність до збуту зброї або боєприпасів.
Варто відзначити, що зброяр вже був судимий за аналогічний злочин у 2007 році, але знову повернувся до справи.
Зазначений факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в суботу працівники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили у селі поруч із Запоріжжям великий арсенал зброї та боєприпасів.