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Поджог виноградников в Одесской области: в полиции уверяют, что кусты винограда не повреждены

Киев • УНН

 • 10950 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция в Одесской области проводят проверку по факту возгорания виноградников в селе Шабо. Правоохранители уверяют, что при осмотре места происшествия посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ не обнаружено, а кусты винограда не повреждены. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области, передает УНН.

Поджог виноградников в Одесской области: в полиции уверяют, что кусты винограда не повреждены

"Сегодня, 25 августа, в Белгород-Днестровский отдел полиции обратился житель села Шабо с заявлением о том, что накануне вечером неизвестные якобы подожгли его виноградник. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

При осмотре установлено, что территория, на которой произошел пожар, находится за пределами населенного пункта. Внешне она похожа на заброшенные виноградники и поросла сухой травой, которая в некоторых местах выгорела. При этом кусты винограда не повреждены. При осмотре места происшествия посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ не обнаружено, сообщили правоохранители.

По информации полиции, событие зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка.

Ранее французский винодел заявил, что в Одессе подожгли его виноградники.

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