Підпал виноградників на Одещині: у поліції запевняють, що кущі винограду не пошкоджені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція в Одеській області проводять перевірку за фактом займання виноградників у селі Шабо. Правоохоронці запевняють, що при огляді місця події сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин не виявлено, а кущі винограду не пошкоджені. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП в Одеській області, передає УНН.
"Сьогодні, 25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель села Шабо з заявою про те, що напередодні ввечері невідомі нібито підпалили його виноградник. На місце події прибула слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду встановлено, що територія, на якій сталася пожежа, знаходиться за межами населеного пункту. Зовні вона схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла. При цьому кущі винограду не пошкоджені. При огляді місця події сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин не виявлено, повідомили правоохоронці.
За інформацією поліції, подію зареєстровано у встановленому законом порядку. Триває перевірка.
Раніше французький винороб заявив, що в Одесі підпалили його виноградники.